Debatte um Organspende

Parallel arbeitet auch eine Gruppe Abgeordneter um Grünen-Chefin Annalena Baerbock an einem entgegengesetzten Konzept mit verbindlichen regelmäßigen Befragungen. Bürger sollen Erklärungen zur Organspende dann beim Abholen des Ausweises, also spätestens alle zehn Jahre, in ein Register eintragen. Dafür sollen Ämter Info-Material ausgeben, aber nicht selbst beraten. Auch für diesen Entwurf, eine Entscheidung in puncto Organspende über die Bürgerämter abzuwickeln, gab es Kritik.