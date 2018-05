Die ersten Anzeichen von Morbus Alzheimer treten etwa acht Jahre vor einer Diagnose auf. Morbus Alzheimer verläuft in der Regel in drei Phasen, die durchschnittlich jeweils drei Jahre dauern, im Einzelfall auch bis zu zehn Jahren.



Im Anfangsstadium sind erste geistige Defizite erkennbar wie Vergesslichkeit, zeitliche und räumliche Orientierungsschwierigkeiten.



Im mittleren Stadium kommt es zu ausgeprägten Ausfällen, Sprach- und Erkennungsstörungen. Die geistigen Fähigkeiten nehmen deutlich ab. Die Betroffenen werden immer vergesslicher, manchmal aggressiv.



Das schwere Stadium ist gekennzeichnet durch den Verlust der Persönlichkeit und eine Pflegebedürftigkeit rund um die Uhr. Es kommt zum Gedächtniszerfall, Verlust der Körperkontrolle, Inkontinenz und Bettlägrigkeit. Da der Körper in diesem Stadium bereits stark geschwächt ist, sterben viele Patienten an der Folge von Infektionen wie einer Lungenentzündung.