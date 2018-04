Diabetes und die Ernährung

Das Problem: Viele Patienten führen die Messungen nicht so häufig durch, wie sie eigentlich sollten. Vor allem weil das Blutzuckermessen als lästig, im Alltag unpraktisch oder zeitaufwändig empfunden wird. Hinzu kommt, dass Diabetiker in bestimmten Situationen tatsächlich keinen Blutzucker messen können (z. B. während des Schlafens, beim Sport, bei der Ausübung bestimmter Berufe, etc.), was die Therapie erschweren kann. Medizintechnik-Unternehmen forschen deshalb seit Jahren an neuen, möglichst schmerzfreien Messmethoden, die den Glukosegehalt im Körper kontinuierlich überwachen. In den vergangenen Jahren hat sich besonders die Gewebezuckermessung stark weiterentwickelt und verbessert – und der Diabetestherapie neue Möglichkeiten eröffnet.