Abrechnungsbetrug bei ärztlichen Leistungen

Dr. Christoph Specht sieht eine mögliche Lösung der Abrechnungsproblematik darin, die „Flatrate“ im Gesundheitssystem, also die monatlichen Krankenkassenbeiträge, mit denen der Großteil der medizinischen Leitungen abgegolten ist, abzuschaffen. „Die ‚Flatrate‘ führt zu mangelndem Kostenbewusstsein. Die Patienten haben eine starke Anspruchshaltung, aber wenig medizinisches Wissen, wenig Eigenverantwortung. Mein Vorschlag wäre es, die Krankenkassenbeiträge zu senken und dafür eine Eigenbeteiligung einzuführen. Diese müsste allerdings gering sein, damit Schwerstkranke nicht in finanzielle Not geraten“, schlägt der Medizinjournalist vor.