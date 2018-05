Rauchentwöhnung mit der E-Zigarette?

Die körperliche Abhängigkeit sei meist nicht so schlimm und auch schnell vorbei, so seine Einschätzung. „Aber die psychische Abhängigkeit ist das, was die Rückfallquote hochtreibt. Man hat spezielle Rituale – die Zigarette zum Kaffee, zum Feierabend, nach dem Essen. Und diese Rituale muss man in den Griff bekommen.“ Das gelinge tatsächlich am besten mit einer Verhaltenstherapie. „Andere Therapien wie zum Beispiel Akupunktur, Nikotinpflaster oder -kaugummis können da gut unterstützend wirken“, rät Dr. Christoph Specht.