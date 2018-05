Edelgrillen mit Aromareifung

Schweinekarree mit Schwarte kreuzweise einschneiden. Das ganze Karree mit einer Gaspistole abflämmen und danach mit Ahornsirup einpinseln. Frische Kräuter – Salbei, Thymian, Lorbeerblätter, Rosmarin, Lavendel, Oregano – auf die Schwartenseite auflegen und etwas andrücken. Dann gestoßene Pfefferkörner, Piment und Wacholderbeeren darauf verteilen, sodass es in die Ritzen hineingeht. Zum Schluss grobes Meersalz darüber streuen und alles in Folie wickeln. Im Kühlschrank vier Tage reifen lassen. Einige Löcher in die Folie stechen – zur Luftzirkulierung.