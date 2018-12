Pichelsteiner Eintopf

Knoblauch schälen, feinblättrig schneiden. Sellerie, Karotten, Petersilienwurzel würfeln, Lauch in Röllchen, Kraut in Rauten schneiden. Fleischwürfel in heißem Olivenöl angehen lassen, Lorbeerblätter, gestoßene Wacholderbeeren zugeben, mit einrühren, Zwiebelwürfel und Knoblauch zufügen, mit Brühe aufgießen, aufkochen, köcheln lassen (etwa 40 bis 45 Minuten), die letzten 15 Minuten der Garzeit das vorbereitete Gemüse zufügen, auf den Biss mit garen, mit Majoran, gerebelten Thymian, Kümmel, Salz, Pfeffer würzen, in Terrine oder tiefem Teller anrichten, mit Schnittlauchröllchen bestreuen.



Dieses Gericht ist glutenfrei.