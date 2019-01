Der Handel hält für den Laien eine ganze Palette an Hilfen bereit, mit denen die Selbstaussaat kinderleicht geht. So gibt es zum Beispiel fertige Anzuchthäuschen mit ganz unterschiedlicher Ausstattung – je nach Anspruch und Engagement des Gärtners. Die Anzuchterde muss feinkrümelig, steril und nährstoffarm sein und eine gute Wasserführung gewährleisten. Es gibt sie in fertigen Mischungen in Beuteln zu kaufen. Außerdem gibt es gepresste Erdtabletten, die bei Wasserzufuhr aufquellen.



Neben Anzuchterde kann man auch sogenannte Quelltöpfchen verwenden, die aus Torf oder Kokos bestehen. In diese kann man einzeln größere Samen aussäen und mitsamt den Töpfchen später weiter verpflanzen. Für lose Aussaaterde gibt es ebenfalls Übertöpfe aus Torf, die später mit eingepflanzt werden. Daneben kann man aber auch Ton- oder Plastiktöpfe verwenden. Wichtig ist, dass sie sauber sind.



Manche Samen, zum Beispiel von Kräutern, sind in Saatscheiben verpackt, die einfach nur auf die Erde aufgelegt, abgedeckt und angegossen werden müssen. Hier ist der optimale Abstand bereits vorgegeben. Manche Samen sind so klein, dass sie niemals im richtigen Abstand gesät werden können. Sie müssen dann ab einer gewissen Größe vereinzelt werden. Dies nennt man pikieren.