Wer später im Jahr Pflanzenraritäten wie spezielle Gemüse- oder Blumensorten im Garten haben möchte, sollte die Samen jetzt schon in die Erde bringen. Viele Pflanzen haben nämlich eine lange Vorkulturzeit und die Anzucht muss im Laufe des Januars beginnen, damit sie rechtzeitig Früchte oder Blüten tragen. Die Samen direkt im Mini-Gewächshaus oder in Quelltöpfen aussähen, nach Vorschrift leicht abdecken, warm und dabei immer feucht halten und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Zusätzliche Pflanzenleuchten fördern kompaktes Wachstum. Rechtzeitig in größere Töpfe umtopfen oder pikieren (jeden einzelnen Sämling in ein separates Gefäß umsetzen).