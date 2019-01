Epilepsiewarnhunde im Einsatz

Epilepsiewarnhunde sind eine besondere Art von Assistenzhunden. Denn sie warnen Betroffene etwa zwei bis fünf Minuten, bevor ein epileptischer Anfall auftritt. Das funktioniert so: Bevor der epileptische Anfall geschieht, sinkt der Sauerstoffpartialdruck und die Sauerstoffsättigung der Patienten. Die Epilepsiewarnhunde nehmen diesen Abfall der Sauerstoffsättigung wahr und schlagen an. Das heißt, sie machen sich zum Beispiel durch Lecken am Mund oder Knabbern am Ohr bei ihren Besitzern bemerkbar. Dann bleibt meist noch genug Zeit, um das Notfallmedikament einzunehmen, das den epileptischen Anfall verhindern kann.