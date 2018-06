Erben ohne Streit

Wurden Abkömmlinge (Kinder, Enkel, Urenkel) des Verstorbenen von der Erbfolge ausgeschlossen, können sie von den eingesetzten Erben den Pflichtteil verlangen. Dieser beläuft sich auf die Hälfte des Werts des Erbes. Auch Ehegatten und Eltern können sich auf den Pflichtteil berufen. Gibt es zuvor Schenkungen an einzelne Abkömmlinge, können die anderen einen sogenannten Pflichtteilsergänzungsanspruch in Höhe der Schenkung geltend machen. Dieser Anspruch verringert sich mit jedem Jahr nach der Schenkung um zehn Prozent. Nach zehn Jahren muss eine Schenkung also gar nicht mehr ausgeglichen werden.