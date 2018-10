Gelbe Erbsensuppe

Zwiebelringe mehlieren, etwas abklopfen, in heißem Öl goldgelb ausbacken. Eisbein in Blättchen schneiden und in einem heißen Sud von Gemüsebrühe mit Lorbeerblättern, gestoßenen Wacholderbeeren und Pfefferkörnern ziehen lassen. Die Suppe in einem tiefen Teller anrichten, die Eisbeinscheiben darauf geben, mit Schnittlauchröllchen und Zwiebelringen bestreuen.