Erdbeertorte mit extra viel Erdbeeren

Butter, Puderzucker, Salz, Vanillezucker und Eigelb zu einer glatten Masse verkneten. Mehl zum Schluss vorsichtig unterarbeiten. Den Teig in Folie wickeln und kalt stellen, am besten über Nacht, dann lässt er sich besser weiterverarbeiten. Teig ausrollen, in eine Tortenbodenform von 26 Zentimetern Durchmesser legen. Den Teig mit der Gabel „löchern“, damit er beim Backen keine Blasen bekommt. Bei 180 Grad etwa 20 Minuten backen.