Beim Intervallfasten „3+1“ darf man drei Tage lang normal essen, es gibt keine Einschränkungen bei den Lebensmitteln. Am vierten Tag ist jedoch Fasten angesagt. Das bedeutet, es darf nichts gegessen und nur Wasser getrunken werden. Drei Liter sollten es über den Tag verteilt sein. Diese Methode entspricht dem evolutionären Essen, mal gab es was zu essen, mal nicht.



Studien zeigen, dass das Intervallfasten außerordentlich gesund und effektiv ist. Wer Probleme hat, das Fasten durchzuhalten, kann statt Wasser kalorienarme Getränke trinken, zum Beispiel Getränke mit Süßstoffen statt Zucker, Tee oder Kaffee ohne Milch und Zucker. Der Effekt ist dann allerdings nicht ganz so groß.