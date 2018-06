Ernährungstipps und wie man sich an sie hält

„Was wir festgestellt haben ist, dass Menschen im Großen und Ganzen schon wissen, was zu einer gesunden Ernährung dazu gehört. Das Schwierige ist dabei ist aber, wie man vom Wissen zum Handeln kommt: Hilft uns unsere Umgebung auch dabei, diese gesundheitsfördernde Ernährung umzusetzen? Habe ich in Kantinen ein reichhaltiges Angebot an Obst und Gemüse? Habe ich in Schulen und Kitas ein Angebot, das diesen Empfehlungen entspricht? Das heißt, mein Umfeld muss es mir ermöglichen so zu essen, wie ich es gerne möchte“, so Dr. Margaretha Büning-Fesel.