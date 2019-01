Kartoffeln säubern, kochen, abschütten. Dann gut ausdämpfen lassen, schälen, durch die Kartoffelpresse drücken und mit erhitzter Gemüsebrühe verrühren. Für das Dressing Apfelsaft, Apfelessig und geriebenen Meerrettich mit Sauerrahm vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.



Feldsalat mehrmals waschen, gut abtropfen lassen. Feldsalat in vorbereitetem Dressing gut wenden, in tiefem Teller ein schönes Bukett anrichten. Kartoffel- und Apfelwürfel in heißem Olivenöl goldgelb anbraten, über den Salat verteilen, Speckstreifen in heißer Pfanne auslaufen lassen, kross gehen lassen, über den Salat streuen, restlichen Dressing darüber tropfen, Walnussbrotscheiben mit anlegen.