Verbraucher | Volle Kanne - Gesundheit im digitalen Zeitalter

Sprechstunden über Webcam, Diagnosen per Internet: Was wie Zukunftsmusik klingt, wird in Baden-Württemberg seit Kurzem getestet. Fernbehandlungen könnten Ärzte und Patienten entlasten, erlaubt sind sie bundesweit allerdings noch nicht.