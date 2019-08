Filetspitzen vom Schwein

Makkaroni in sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, gut abtropfen lassen. Pfifferlinge kalt abbrausen, gut abtropfen lassen, große Pilze halbieren. Filetspitzen in Blättchen schneiden, in heißem Olivenöl anbraten. Pfifferlinge mit Zwiebelwürfeln in heißem Olivenöl angehen lassen. Schnippelbohnen mit anschwenken, Röllchen von Frühlingszwiebeln zufügen und auch durchschwenken. Mit etwas Kalbsfond und Sahne angießen und die Makkaroni unterziehen. Gehackte Petersilie, gerebelten Thymian und Schnittlauchröllchen einrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. In tiefem Teller anrichten, angebratene und gewürzte Kirschtomaten rundum mit ansetzen, mit Thymianblüten garnieren.