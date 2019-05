Bezüglich der IT-Sicherheit gebe es bei vielen Banken immer mal wieder Probleme, so die Finanzexpertin. „Das gilt für klassische Banken genauso wie für Fintechs“, sagt sie. Da seien die Kunden zwar mit in der Verantwortung, etwa indem sie ein geeignetes Handy mit aktuellem Virenschutz nutzen sollten. Allerdings sei oft auch nicht klar ersichtlich, welche Daten genau verarbeitet und an wen sie weitergegeben werden. „Wer sicher sein will, was mit seinen Daten passiert, sollte vor Vertragsabschluss in die AGB schauen oder beim Anbieter nachfragen“, rät Stephanie Heise-Künne.