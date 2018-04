Fleisch aus artgerechter Tierhaltung

Landwirte, die dieses Tierschutzlabel haben möchten, müssen in größere Ställe, Auslaufmöglichkeiten und besseres Futter investieren, um die Vorgaben zu erfüllen und die Standards auch dauerhaft hoch halten. Die Rückverfolgbarkeit vom Fleisch in den Stall ist gegeben. Die Zertifizierung kostet Geld, mit dem zum Beispiel Beratung und Kontrollen finanziert werden. Es wird in zwei Stufen vergeben, je nach Umfang der erfüllten Kriterien: In der Einstiegsstufe werden die Produkte mit einem Stern ausgezeichnet, in der Premiumstufe mit zwei Sternen.



Beim Label des Deutschen Tierschutzbundes wird zweimal im Jahr unabhängig und unangemeldet kontrolliert. Die zusätzlichen Kontrollen muss der Landwirt oder der Vermarkter zahlen. Jeder Landwirt oder Vermarkter schließt einen Vertrag ab, in dem er sich verpflichtet unter den Vorgaben zu produzieren.



Das größte Hindernis für die Tierschutzlabels ist das billige Fleisch in den Kühlregalen. „Wir haben das Problem, dass der Handel das Label blockiert, weil nur einige Marken in die Fleischregale aufgenommen werden. Es ist schwer, da reinzukommen“, sagt Thomas Schröder.