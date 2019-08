Flo als Ironman, Teil 3

Um am Ironman in Hamburg teilzunehmen, hat Florian Weiss hart trainiert. Über elf Stunden dauert der Triathlon für Flo, jeden Meter muss er sich hart erarbeiten - um am Ende völlig erschöpft aber glücklich die Ziellinie zu überqueren.

