Flo als Ironman, Teil 2

Florian Weiss hat ein großes Ziel: den Ironman in Hamburg in der Langdistanz zu bestehen. Vor Ort trifft er auf Triathlet Maximilian Schwarzhuber, der auch am Wettkampf teilnimmt. Er hat zwei Beinprothesen und zeigt, dass alles möglich ist.

Beitragslänge: 5 min Datum: 01.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.08.2020