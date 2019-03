Frühlingslauchsuppe

Putenhack mit Eigelb, angeschwitzten bunten Paprikawürfeln, gehackten gemischten Kräutern, geröstetem Sesam und Sahne gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Kleine Nocken abstechen, in sprudelndem leichten Salzwasser einlegen und ziehen lassen, bis sie obenauf schwimmen.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Maismehl zugeben, mit einrühren. Anschließend Kurkuma zugeben, mit kalter Milch angießen und glatt rühren. Mit Gemüsebrühe auffüllen, aufkochen und köcheln lassen. Röllchen von Frühlingslauch zufügen, mit Sahne verfeinern, sowie mit Salz und Pfeffer würzen.



In tiefem Teller anrichten, Klößchen zugeben und mit Kräutern bestreuen.