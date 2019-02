Frutti di Mare

Tagliatelle in leicht sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, kalt ablaufen lassen, abtropfen lassen. Fenchel säubern, in Streifen schneiden und in heißem Olivenöl angehen lassen. Kurkumablättchen mit angehen lassen, Mehl einrühren, mit etwas Fischfond oder Gemüsebrühe aufgießen, aufkochen und köcheln lassen. Gesäuberte Paprika in Blättchen und Frühlingszwiebeln in Röllchen schneiden, beides zufügen. Auf den Biss garen, mit Salz und Pfeffer würzen.