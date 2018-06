Fußballwetten - Was ist erlaubt beim Glücksspiel?

Die Zulassungen für öffentliche Sportwetten in Deutschland stehen nur den staatlichen Monopolisten des Totoblocks zu, privaten Anbietern also nicht. Dennoch gibt es auch im Netz einige private Glücksspielangebote, die sich alle in einer gesetzlichen Grauzone bewegen, da sie ihren Sitz meist im Ausland haben und an ausländische Regelungen gebunden sind.



Tippspiele ohne Geldeinsatz, wie man sie meist von Tageszeitungen, Versicherungen oder Brauereien kennt, sind nicht zulassungspflichtig und somit unbedenklich.