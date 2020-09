Welche Geldanlage eignet sich als Altersvorsorge?

Derzeit sind die Zinsen für Immobilienkredite sehr niedrig. Für viele klingt deshalb eine Immobile als Altersvorsorge verlockend. „Die niedrigen Zinsen sind die eine Seite der Medaille“, sagt Hommel und ergänzt: „Auf der anderen Seite wollen jetzt alle Häuser kaufen oder bauen. Deshalb sind die Preise am Markt in der letzten Zeit sehr angestiegen, vor allem in Ballungsräumen.“ Das was man bei den Zinsen spare, lege man beim Kaufpreis dann locker obendrauf, gibt er zu bedenken.