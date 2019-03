Geräuchertes Schweinefilet

Kartoffelwürfel in heißem Olivenöl angehen lassen, Röllchen von Frühlingszwiebeln zugeben und mit anschwenken. Mit Zwiebelwürfeln, hellem Balsamicoessig und Olivenöl gut verrühren, anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn die Schweinefiletscheiben aus dem Fond genommen werden, dann den restlichen Kalbsfond in die Marinade mit unterziehen.



Schweinefilets in Scheiben schneiden, Kalbsfond erhitzen, köcheln lassen und fein gehackten Knoblauch zugeben. Dann Schweinefiletscheiben mit einlegen, ziehen lassen und einmal wenden. Nicht kochen lassen, nur simmern. Schließlich gerebelten Thymian zugeben.



Vom Chicorée den Strunk ausschneiden, aufblättern, große Blätter längs halbieren und Blätter in tiefem Teller rundum auslegen. Wildkräutersalat mittig anhäufen, mit Kartoffelmarinade überziehen, Schweinefilet warm rundum mit anlegen, rote Kresse darüber streuen. Dazu passt Kümmel-Bauernbrot.