Gesund zunehmen

Problematisch wird Untergewicht immer dann, wenn es zu einer Mangelernährung kommt. Hierunter versteht man eine zu geringe Zufuhr von Nahrung in Form von Makronährstoffen wie Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen sowie Mikronährstoffen, wie Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen, die der Körper benötigt, um richtig zu funktionieren. Werden diese Stoffe dem Körper nicht oder in nicht ausreichender Menge zugeführt, kann es zu einer Vielzahl von schwerwiegenden Beschwerden kommen wie eine allgemeine Schwäche, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Kreislaufstörungen, Verlust an Muskelkraft, Herzrhythmusstörungen, ein geschwächtes Immunsystem sowie neurologische Störungen.