Ganz so einfach ist es nicht. Eine Erkältung ist eine Infektion der Schleimhäute, die durch Viren verursacht wird. Kälte an Kopf oder Füßen kann aber das Immunsystem schwächen und eine Erkältung wahrscheinlicher machen. Durch die Kälte, der der Körper ausgesetzt wird, fangen die Gefäße an, sich zusammenzuziehen. Und durch dieses Zusammenziehen fällt es Krankheitserregern leichter, in den Körper eindringen und einen Erkältungseffekt auszulösen.