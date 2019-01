Wenn Kinder Migräne im Bauch haben

Die Praxis zeigt, dass eine medikamentöse Schmerztherapie bei der abdominellen Migräne so gut wie keine Wirkung zeigt. Doch es gibt andere, relativ einfache Therapiemöglichkeiten. An erster Stelle steht die Aufklärung der betroffenen Kinder sowie deren Eltern über die Harmlosigkeit der abdominellen Migräne. Denn nicht selten leiden Betroffene oft über einen längeren Zeitraum, bis die korrekte Diagnose gestellt ist. Ein weiterer Therapiebaustein ist ein sogenanntes Schmerztagebuch. Dies hat sich dahingehend bewährt, dass spezielle Trigger für die Bauchschmerzattacken erkannt werden können. Allein das Wissen um diese Trigger führt in der Praxis zu einer Verbesserung der Symptome. Auch verschiedene Entspannungsverfahren, wie zum Beispiel eine Fantasiereise durch den eigenen Körper, können sich positiv auf die Symptome der abdominellen Migräne auswirken.