Lichttherapie gegen Winterdepressionen

In den Herbstmonaten und vor allem im Winter werden die Tage kürzer und oft wird es gar nicht richtig hell. Deshalb ist der Melatonin-Spiegel des Menschen in diesen Jahreszeiten oft auch am Tage erhöht. Das kann bei empfindlichen Menschen die unterschiedlichen genannten Symptome auslösen oder verstärken. Sie entwickeln oft Schwierigkeiten, in einen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus zu kommen.