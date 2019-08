Arabisches Gewürzhähnchen

Bulgur mit der doppelten Menge Flüssigkeit kochen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist. Angeschwitzte feine Würfel von bunter Paprika und Zucchini mit unterheben. Hähnchenteile in heißem Olivenöl kurz rundum anbraten, aus der Pfanne nehmen und in derselben Pfanne Zwiebelwürfel glasig angehen lassen. Ajvar einrühren, mit Hühner- oder Gemüsebrühe auffüllen, glatt rühren, aufkochen lassen. Hähnchenteile in der Soße schmoren lassen. Berberitzen, fein gehackten Ingwer und Knoblauch, Zimtstange und angedrückte Kardamomkapseln dazugeben, die gehackte Minze unterziehen. Bulgur als Bett in tiefem Teller anrichten, Gewürz-Hähnchenteile mit Soße darauf verteilen, alles mit Minzekrönchen garnieren.