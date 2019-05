Griechischer Salat

Rote Zwiebel und Frühlingszwiebel in Ringe schneiden. Kerngehäuse der Tomaten entfernen und in Spalten schneiden, Paprikaschoten in Streifen und Salatgurke in Scheiben schneiden. Zitronensaft mit Olivenöl gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen, etwas gerebelten Thymian hinzufügen und mit dem Gemüse gut vermengen. Schwarze Oliven unterheben, Salat circa eine Stunde einziehen lassen. Feta-Käse würfeln, mit gehacktem Knoblauch, Olivenöl und Chilifäden gut vermengen. Salat in tiefem Teller anrichten, darauf den Feta-Käse verteilen, Fladenbrot in Tortenstücke zerteilen und dazu servieren.