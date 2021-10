Grillen im Herbst

Zunächst die Kichererbsen abtropfen lassen. Die Zwiebel wird geschält und anschließend in feine Würfel geschnitten, um sie in einer Pfanne mit etwas Pflanzenöl glasig zu braten. Der Knoblauch wird geschält, in feine Würfel geschnitten und mit etwas Salz bestreut. Die Knoblauch-Salz-Mischung circa fünf Minuten stehen lassen und mit dem Messerrücken zu feinem Püree zerdrücken. Bis auf den Seitan werden alle Zutaten zusammen in einem Mixer zu einer dickflüssigen Paste zerkleinert.



Die Paste mit dem Seitan homogen in einer Schüssel zusammenkneten und in circa acht gleich große Portionen teilen. Daraus eine Wurst formen, in Backpapier einwickeln und die Enden fest mit einer Kordel verschließen. Die Würstchen circa 30 Minuten in kochendem Wasser garen. Anschließend die Würste von dem Backpapier befreien und auskühlen lassen. Nun können die sie bei direkter Hitze, bis das Grillmuster entstanden ist, gegrillt werden.