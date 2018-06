Die grünen Walnüsse mit einer Nadel mehrfach einstechen und die Stielansätze abschneiden. Die Nüsse in einen Eimer geben und mit Wasser bedecken. Das Wasser über mindestens zehn Tage hinweg täglich zweimal wechseln. Die Nüsse in einem Topf mit frischem, kaltem Wasser aufsetzen und zum Kochen bringen. Zehn Minuten kochen lassen, dann abgießen. Nüsse in ein Glasgefäß umschichten. Aus Wasser, Zucker und Gewürzen eine Zuckerlösung kochen und diese heiß über die Nüsse geben. Am nächsten Tag die Zuckerlösung durch ein Sieb in einen Topf abgießen, mit 100 Gramm zusätzlichem Zucker aufkochen und wieder heiß über die Nüsse geben. Die nächsten beiden Tage genauso verfahren. Die Gewürze entfernen und am letzten Tag mit den Nüssen zusammen noch einmal aufkochen und heiß in die Vorratsgläser abfüllen. Sofort verschließen und mindestens bis zum Advent reifen lassen. Die dann entstandenen schwarzen Nüsse sind nahezu unbegrenzt haltbar und gewinnen mit jedem Monat an Reife.