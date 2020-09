Grünkern-Frikadellen

Gemüsefond mit Grünkernschrot aufkochen und mit Rauchsalz, Zwiebelpulver und grobem Senf würzen. Karotten-, Schalotten-, Lauch- und Selleriewürfel hinzugeben. Gut durchrühren und für 15 Minuten quellen lassen. Die Bete-Knollen waschen und schälen und nach Farbe getrennt in dünne Scheiben hobeln. Pfeffer, Zucker und Salz zugeben und darin marinieren, später mit Kräutern verfeinern.



Aus Crème fraîche, frischem Meerrettich, Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb einen Dip herstellen. Die Grünkernmasse mit einem Ei und gehackter Petersilie gut durchmischen. Falls sie zu feucht geworden ist, mit Haferflocken nachbessern. Frikadellen formen und in einer beschichteten Pfanne in wenig Rapsöl braun braten.



Die Bete mit Weißweinessig, Rapsöl sowie fein geschnittenem Schnittlauch mixen. Die Scheiben dekorativ als Carpaccio auf die Teller legen. Auf diesem „Bett“ die warmen Frikadellen anrichten. Den Crème-fraîche-Dip dazu reichen. Mit Petersilie dekorieren.