Gut vorbereitet in die Gehaltsverhandlung

Wird der Gehaltswunsch abgebügelt, sollte man sich nicht entmutigen lassen. „Das gehört oft zum Spiel und manchmal hat es auch nichts mit Ihnen zu tun, sondern kann auch zum Beispiel an Sparvorgaben liegen“, erklärt Wittenberg. Er rät dazu, Ausdauer in dem Thema zu beweisen, ohne dabei aber penetrant zu werden: „Klopfen Sie in ein paar Monaten wieder an die Türe Ihres Chefs. So merkt er, dass es Ihnen ernst ist.“