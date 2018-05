Haarentfernung vom Profi

Den Behandlungstermin legt man am besten in die Nachmittagsstunden, denn dann funktioniert das Schmerzhemmsystem des Körpers am besten. Am Nachmittag werden mehr körpereigene, schmerzhemmende Stoffe wie Cannabinoide, Serotonin und Endorphine ausgeschüttet. Nach der Behandlung sollte man auf alkoholhaltige Produkte verzichten, die die Haut reizen. Ärzte empfehlen außerdem, zunächst auf Sport und Saunagänge wegen des Schwitzens zu verzichten, da Feuchtigkeit die Haut aufweicht, die Poren sich öffnen und Bakterien besser eindringen können.