Hähnchen-Gemüsecurry

Paprika in Blättchen schneiden. Karotten schälen und in Scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln in grobe Röllchen schneiden. Alles in etwas Öl angehen lassen. Hähnchenbrust würfeln, kurz anbraten und zufügen. Mit etwas Maismehl bestäuben, einrühren, mit Gemüsebrühe angießen, mit Kokosmilch auffüllen. Curry, Chiliflocken, Kardamom und Kreuzkümmel zugeben, durchköcheln lassen, würzen.