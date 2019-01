Hähnchen indische Art mit Gemüsebulgur

Hähnchenkeulen mit Salz und Pfeffer würzen und in heißem Öl rundum anbraten. Kartotten, Frühlingszwiebel und Fenchel in Stücke schneiden, zu den Hähnchenkeulen geben und im vorgeheizten Backofen bei circa 160 Grad auf den Punkt durchziehen lassen.



Hühner- oder Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Bulgur zugeben und circa zwei Minuten kochen lassen. Angeschwitztes Gemüse in Form von Zwiebel-, Karotten-, Lauch- und Fenchelwürfeln zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen.