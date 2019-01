Handyverträge für Kinder

Einer aktuellen Studie zufolge ist bereits jeder dritte Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren Opfer von Cyber-Mobbing geworden. Es handelt sich hierbei um Beleidigungen oder das Bloßstellen in sozialen Netzwerken oder via Instant-Messaging-Diensten wie whatsapp. Nicht selten ist Cyber-Mobbing mit einem Mobbing in der realen Welt verbunden und findet auch „offline“, beispielsweise in der Schule statt. Besonders grausam: Cyber-Mobbing kann rund um die Uhr stattfinden; es ist unklar, wie viele Menschen Zeuge der Bloßstellung werden; die Beleidigungen können sich unbemerkt im ganzen Netz verbreiten und lassen sich kaum aufhalten.