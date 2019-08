Hantavirus auf dem Vormarsch

Das Hantavirus wird über die Ausscheidungen von Nagetieren übertragen, in Deutschland vorwiegend über die der Rötelmäuse. Die Viren bleiben darin lange infektiös, auch wenn Kot oder Urin schon eingetrocknet sind. Die Ansteckung erfolgt meistens über das Einatmen der Erreger, z.B. wenn Staub mit den Ausscheidungen aufgewirbelt wird. Die Viren können aber auch durch Tierbisse oder verunreinigte Lebensmittel in den menschlichen Organismus gelangen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt es dagegen nicht und auch Haustiere stecken sich nicht an.