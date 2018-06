Hilfe für Langzeitarbeitslose

Für Menschen, die sehr lange schon nicht mehr gearbeitet haben und im Moment auch nicht für eine Qualifizierung oder sonstige Aktivierung in Betracht kommen, gibt es die sogenannten Ein-Euro-Jobs. Der Verdienst daraus wird zusätzlich zu den sonstigen laufenden Bezügen gezahlt. In der Regel handelt es sich hierbei um einfache Tätigkeiten in einfacheren Rahmenbedingungen, die dem Allgemeinwohl zugutekommen. „Diese Arbeit gibt den Menschen die Bestätigung, dass sie arbeiten und auch etwas leisten können. Sie erinnern sich, wie es ist, im Team zu arbeiten, einen Arbeitsrhythmus zu leben, Arbeitsanweisungen zu hören und auch was es bedeutet, wenn man mal nicht pünktlich ist oder zuverlässig arbeitet“, skizziert Zielonkowsky. Auf diesen Erfahrungen könne man dann im Hinblick auf das weitere Berufsleben aufbauen.