Verbraucher | Volle Kanne - Hinter den Kulissen von "Kaisersturz"

Am 9. November 1918 bricht in Deutschland die Monarchie zusammen - Wilhelm II ist der letzte Kaiser von Deutschland. "Kaisersturz" erzählt von seinen letzten Tagen in dieser Position. "Volle Kanne" blickt hinter die Kulissen des Films mit Starbesetzung.