Hummingbird Cupcakes

Für die Cupcakes Backofen jetzt auf 180 Grad Celsius vorheizen. Muffinform mit Manschetten auskleiden. In einer Schüssel Mehl, Natron, Zimt und Salz vermengen. In einer zweiten Schüssel Nüsse und Kokosraspeln vermengen. Ananas und Banane fein pürieren und zur Seite stellen. In einer großen Rührschüssel Öl mit Zuckersorten verschlagen, dann Ei gefolgt von pürierter Ananas und Banane dazugeben. Mehlmischung mit einem Holzlöffel oder Teigschaber unterheben, bis alles vermengt ist. Anschließend Nüsse und Kokosraspeln dazugeben. Nur ganz locker unterheben – nicht kräftig aufschlagen! Teig gleichmäßig in die Förmchen verteilen und 18 bis 20 Minuten lang backen. Cupcakes zehn Minuten abkühlen lassen und anschließend aus den Förmchen nehmen.