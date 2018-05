Ice Cream Cookie Sandwiches

In einem Topf die Butter schmelzen. Sobald sie geschmolzen ist, vom Herd nehmen, Schokolade einrühren und in der Resthitze schmelzen. Kurz abkühlen lassen. Ofen auf 185 Grad Umluft oder Unterhitze vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen. Mehl, Kakao, Natron und Salz in eine Schüssel sieben.



In einer großen Schüssel mit einem Schneebesen Zucker mit Eiern gründlich aufschlagen. Abgekühlte Schokoladen-Butter-Mischung zugeben und kurz weiter aufschlagen. Dann die Mehlmischung zugeben und mit einem Teigschaber oder Holzlöffel unterheben.