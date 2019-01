Ice Cream Rolls

Crème Double in ein hohes, schmales Rührgefäß geben. Den leeren Becher zur Hälfte mit gezuckerter Kondensmilch füllen und ebenfalls in den Rührbecher geben. Den Becher mit flüssiger Schlagsahne füllen, in den Rührbecher geben und mit dem Stabmixer oder Standmixer alles durchmischen. Jetzt kann nach Geschmack weiter dazugegeben werden: ein Becher kleingeschnittene Früchte oder Beeren nach Wahl – frisch oder gefroren. Wer mag kann noch einen Esslöffel Kokosflocken oder Nüsse dazugeben.