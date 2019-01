In vielen Fällen werden Patienten IGeL bereits am Empfang angeboten. Bevor Patienten einer IGeL zustimmen, sollten sie auf einem persönlichen Gespräch mit dem Arzt bestehen, rät Barbara Schmitz, und nicht gleich bei der Sprechstundenhilfe unterschrieben. Ärzte sind in der Pflicht, ihre Patienten verständlich und umfassend über die von ihnen angebotene Leistung aufzuklären, denn der Patient hat ein Recht darauf. „Eine Beratung durch die Sprechstundenhilfe oder das Austeilen von Informationsbroschüren ist nicht ausreichend“, so Barbara Schmitz.