Kalbsrollbraten mit Bärlauchfüllung

Kohlrabi und Karotten schälen, in Stücke schneiden und in etwas Brühe andünsten. Röllchen von Frühlingszwiebeln zugeben und mitgaren. Mit Sahne verfeinern, mit Salz und Pfeffer würzen. Neue Kartoffeln kochen, abschütten, ausdämpfen lassen und schälen. In aufgeschäumter Butter mit gehackter Petersilie schwenken. Die Kartoffeln und das Gemüse auf einem ovalem Teller anrichten. Den Kalbsrollbraten in Scheiben schneiden, daneben legen, Soße abseihen und rundum mit angießen.