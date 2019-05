Kalbsschnitzel mit Bärlauchfüllung

Brät aus dem Darm streifen und mit gehacktem Bärlauch und angeschwitzten Zwiebelwürfeln gut vermengen. Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und das Brät auf vier Schnitzeln verteilen. Mit der zweiten Scheibe abdecken, etwas andrücken, mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in Semmelbrösel wenden und in heißem Öl beidseitig goldgelb ausbacken. Zum Aromatisieren auf Rosmarinzweige legen, warm halten.



Spargel vom Kopf nach unten schälen, Enden etwas abschneiden. In sprudelndes Salzwasser mit Zucker und Öl auf den Biss kochen. Dann in Stücke schneiden und in einer Marinade von fein gewürfelten Schalotten, Balsamico, Spargelfond, Schnittlauchröllchen, Radieschenstreifen und Olivenöl anmachen, mit Salz und Pfeffer würzen.